JCPenney : baisse de 7,5% des ventes durant les fêtes

(CercleFinance.com) - JCPenney annonce que ses ventes à surface comparable ont chuté de 7,5% sur la période des fêtes (neuf semaines jusqu'au 4 janvier) en comparaison annuelle (-5,3% en données ajustées de la sortie des certaines catégories de produits). Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe de distribution confirme prévoir une baisse de 7 à 8% de ses ventes à surface comparable (-5 à -6% en données ajustées), un EBITDA ajusté de plus de 475 millions de dollars et un free cash-flow positif.

Valeurs associées JC PENNEY NYSE -4.17%