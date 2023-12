Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: vers la fusion des activités en Slovaquie information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - - JCDecaux annonce avoir signé ce jour un accord relatif à la fusion de ses activités en Slovaquie avec Akzent Bigboard, la filiale spécialisée dans la communication extérieure de JOJ Media House Group, le premier groupe de media en Slovaquie.



La finalisation de l'opération est soumise à l'accord des autorités de régulation compétentes.



Dans le cadre de cet accord, la nouvelle joint-venture sera détenue à 60 % par ATSBG Holding GmbH, une filiale de JCDecaux, et à 40 % par JOJ Media House.



Cette fusion sera un véritable levier de croissance pour la communication extérieure en Slovaquie, qui représente actuellement près de 5,5 % du marché publicitaire du pays, soit une part de marché inférieure à la moyenne, mais en croissance continue.







