JCDecaux: vente des parts dans APG|SGA envisagée

(CercleFinance.com) - Le groupe de communication extérieure JCDecaux confirme avoir noué un accord avec Pargesa Asset Management afin d'étudier la possibilité d'une vente coordonnée de ses parts dans APG|SGA, s'élevant respectivement à 30% et 25,3%.



Cette communication fait suite à l'annonce ce jour par APG|SGA de la décision de son conseil d'administration d'initier un processus afin de trouver un acquéreur potentiel pour l'intégralité de l'entreprise.



Dans l'éventualité où un tiers ferait une offre de qualité, JCDecaux considérera de vendre ses parts à la lumière de ses plans d'allocation de son capital vers d'autres opportunités de marché dans le monde.





