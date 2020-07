Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : une exposition sur le Val de Loire à Paris Cercle Finance • 15/07/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce mercredi, à l'occasion des 20 ans d'inscription du Val de Loire au Patrimoine mondial de l'UNESCO, que son département La Rue / Inspiring Outdoor 'met en scène les richesses du patrimoine historique et naturel de la région Centre-Val de Loire', via une exposition temporaire, à Paris, du 10 au 23 juillet. 'Les passants qui se promènent Place du Palais Royal découvrent un parcours mettant en lumière les domaines de Chaumont-sur-Loire et de Chambord, les Châteaux du Clos Lucé, d'Amboise, de Blois et de Villandry, ainsi que Center Parcs ou encore le ZooParc de Beauval. Déclinée sur 33 totems recto-verso présentant 62 visuels, cette exposition de 31 photographies, est une véritable invitation au voyage', commente le groupe.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -2.52%