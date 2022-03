Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: un système d'information sur l'air pour Thionville information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 14:04









(CercleFinance.com) - JCDecaux France, en partenariat avec Atmo Grand Est, indique avoir mis à disposition de la ville de Thionville, en Lorraine, un système d'information gratuit sur la qualité de l'air, s'appuyant sur les 19 mobiliers numériques de la ville.



Actualisés deux fois par jour, l'indice de qualité de l'air et les recommandations comportementales transmises permettent à la ville de sensibiliser ses habitants sur la pollution atmosphérique et de favoriser la prévention.



'Ce système s'ajoute à d'autres initiatives d'information sur la qualité de l'air déjà portées par JCDecaux comme sur les totems d'information à Clermont-Ferrand ou sur les journaux électroniques d'information de Colmar', souligne le groupe.





