JCDecaux : un outil mesure l'empreinte écologique des pubs

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce la création du premier calculateur d'empreinte environnementale, économique et sociale des campagnes publicitaires, 'Empreinte 360', disponible à compter de l'automne 2021. JCDecaux assure que cet outil permettra d'informer en toute transparence les clients annonceurs et leurs agences - puis les collectivités locales dans un second temps - de l'impact des campagnes qu'ils confient à JCDecaux. Au-delà de l'aspect environnemental, Empreinte 360 est le seul calculateur du marché à prendre en compte les dimensions inédites que sont les mesures d'empreinte économique et sociale des campagnes, affirme JCDecaux.

