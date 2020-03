Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : un geste pour soutenir les soignants Cercle Finance • 30/03/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - Afin de faciliter les déplacements des personnels soignants pendant l'épidémie de Covid-19, le groupe JCDecaux annonce qu'il leur offre un abonnement d'un an à ses systèmes de vélo en libre-service, partout en France. 'JCDecaux a constaté que la fréquentation des stations VLS proches des hôpitaux reste soutenue, comme par exemple à proximité de l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, des hôpitaux de la Timone et de Saint-Joseph à Marseille, du CHU de Nantes, de l'hôpital central de Nancy, du CHU Gambetta à Rouen ou encore de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. C'est pourquoi JCDecaux, par solidarité, offre dès aujourd'hui aux personnels soignants un abonnement gratuit d'un an à ses services de VLS', indique le groupe. Tous les services de VLS exploités par JCDecaux en France sont éligibles.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -3.39%