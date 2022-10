Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: transformation effective en SE information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa transformation en Société Européenne (SE), approuvée par l'AG mixte des actionnaires du 14 mai 2020, a pris effet ce 27 septembre, jour de son immatriculation en tant que Société Européenne au Registre du Commerce et des Sociétés.



'Ce nouveau statut juridique permet de refléter plus fortement la dimension européenne d'un groupe mondial auprès de l'ensemble de ses parties prenantes', explique le spécialiste français de la communication extérieure.



JCDecaux rappelle être présent dans 23 pays de l'Union Européenne, où il compte près de 55% de ses collaborateurs. La législation applicable, la gouvernance, le lieu de cotation boursière et le siège social à Neuilly-sur-Seine restent inchangés.





Valeurs associées JDECAUX SE Euronext Paris +2.63%