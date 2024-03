JCDecaux, Spie, Teleperformance... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Antin Infrastructure Partners

Le fonds d'investissement a communiqué ses résultats annuels. A suivre...

CGG

Le résultat net en 2023 de CGG a chuté de 63% à 16 millions de dollars, soit un repli de 63%. Le résultat opérationnel a reculé de 23% à 138 millions de dollars, soit une marge de 12%. L'Ebitda des activités du groupe est de 400 millions de dollars, en baisse de 8% sur un an, avec un taux de marge plus bas à 36% lié au mix défavorable des activités. Il s'élevait à 47% en 2022. En revanche, le chiffre d'affaires des activités du groupe en 2023 est ressorti à 1,125 milliard de dollars, en hausse de 21%. Le cash-flow opérationnel des activités 2023 s'établit à 408 millions de dollars, en hausse de 18% sur un an.

Elis

Le spécialiste des solutions de location-entretien d'articles textiles publiera ses résultats annuels.

Eurazeo

En 2023, Eurazeo a enregistré une collecte auprès de tiers en hausse de 21% à 3,5 milliards d'euros, dont 863 millions d'euros auprès de clients particuliers. La société d'investissement affiche des actifs sous gestion en hausse de 9% à 35 milliards d'euros, dont une progression de12% pour les tiers. Les actifs générant des commissions ont progressé de 12% à 25,8 milliards d'euros. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont augmenté de 22% à 138 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 34,8%, en amélioration de 380 points.

GL events

Le résultat net part du groupe GL events ressort à 64 millions d'euros en 2023, comparé à 57,1 millions d'euros en 2022. Le bénéfice par action a progressé de 12% à 2,14 euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste de l'événementiel est ressorti à 1,42 milliard d'euros en croissance de 9% et de 11% à change constant par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance est portée par les pôles Exhibitions et Venues en particulier grâce à la forte performance des zones Europe et Amériques et le rebond des activités en Chine.

Global Bioenergies

Global Bioenergies annonce une perte nette de 8,65 millions d'euros en 2023, contre près de 12 millions en 2022. Cette société qui substitue des produits d'origine pétrolière par des produits d'origine naturelle souligne que sa trésorerie de 11,7 millions d'euros au 31 décembre permet d'assurer sa visibilité financière pour l'ensemble de l'exercice 2024. Le chiffre d'affaires a franchi pour la première fois la barre des 3 millions d'euros, à 3,24 millions contre 698 000 euros en 2022.

JCDecaux

JCDecaux a dévoilé un résultat net part du groupe de 209,2 millions d'euros, en hausse de 58,3% en 2023. La large opérationnelle ajustée du spécialiste de la communication extérieure a atteint 663,1 millions d'euros, en hausse de 10%. La marge opérationnelle ajustée a représenté 18,6% du chiffre d'affaires en 2023, soit 40 points de base de plus que l'année dernière. Déjà publié, le chiffre d'affaires est ressorti à 3,57 milliards d'euros, en croissance interne de 8,7%.

Lanson BCC

Le groupe de maisons de champagne indiquera ses résultats annuels.

McPhy Energy

Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone annoncera ses résultats annuels.

Rubis

Le distributeur d'énergie présentera ses résultats annuels.

Spie

Spie a dévoilé un résultat net part du groupe de 238,5 millions d'euros, en progression de 57,4% et l'Ebita a atteint 584,2 millions d'euros, en progression de 14,3%. Le spécialiste des des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications affiche une marge d'Ebita "supérieure à l'objectif", à 6,7% et en amélioration de 40 points de base. Le chiffre d'affaire s'est élevé à 8,709 milliards d'euros, en hausse de 7,6% par rapport à 2022, dont 8,4% de croissance organique.

Stef

Le groupe spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées précisera ses résultats annuels.

Stellantis

Stellantis annonce un plan d'investissement pour la région Amérique du Sud, totalisant 5,6 milliards d'euros entre 2025 et 2030, qui serait le plus gros investissement de l'histoire du secteur automobile brésilien et sud-américain. Les investissements prévus soutiendront le lancement de plus de 40 nouveaux produits au cours de cette période, ainsi que le développement de nouvelles technologies bio-hybrid et de technologies de décarbonation au sein de la chaîne d'approvisionnement automobile. Stellantis est leader au Brésil et en Amérique du Sud, avec respectivement 31,4 % et 23,5% du marché.

Sword

Sword a dévoilé un Ebitda 2023 de 34,8 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 12,1% contre 12,5% en 2022. Hors AAA et à périmètre et à taux de change constants, la marge du groupe informatique est ressortie à 12,3% en 2023. Le chiffre d'affaires a atteint 288,1 millions d'euros en croissance interne de 19%. Son business plan pour 2024-2028 réévalué, prévoit une croissance organique annuelle aux alentours de 15%, avec une rentabilité stable proche de 12%.

Teleperformance

Teleperformance a publié au titre de son exercice 2023 un résultat net part du groupe de 602 millions d'euros contre 643 millions un an auparavant. Le spécialiste de la gestion de la relation client a dégagé un chiffre d'affaires de 8,34 milliards d'euros, en hausse de 2,3% à données comparables (contre 8,41 milliards attendus) et un Ebitda courant de 1,775 milliard d'euros, en croissance de 1,4% par rapport à la même période l'an passé. Le taux de marge s'élève à 21,3%, contre 21,5% l'année précédente.

Valeo

Le groupe Valeo annonce qu'il est partenaire du lancement de SDVerse, une nouvelle marketplace fondée par General Motors, Magna et Wipro aux Etats-Unis, chargée de mettre en relation développeurs de logiciels et acteurs de la mobilité du marché nord-américain "pour plus de transparence et d'interopérabilité". Les solutions logicielles de Valeo seront disponibles sur la plateforme "dans le courant de l'année." "Nos ingénieurs logiciels sont au cœur de la préparation de la mobilité de demain", a déclaré Jeffrey Shay, président de Valeo Amérique du Nord.

Vivendi

Le groupe de médias et de communication signalera ses résultats annuels.