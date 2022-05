Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: signe un contrat pour les Galeries Lafayette Paris information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 17:57









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale française a signé le contrat exclusif d'écrans digitaux in-store des Galeries Lafayette Paris Hausmann.



Le flagship Coupole et le magasin Homme seront équipés à partir de la mi-juillet 2022 de 64 écrans digitaux conçus sur-mesure pour les Galeries Lafayette.



L'offre commerciale démarrera au mois de septembre 2022.



Nicolas Houzé, Directeur Général des Galeries Lafayette et du BHV, membre du Directoire du Groupe Galeries Lafayette, a déclaré : 'Nous sommes convaincus que de très belles histoires vont s'écrire sur ces écrans, au design exclusif, à tous les étages de notre magasin Galeries Lafayette Paris Haussmann. '





