JCDecaux: signe un contrat de 15 ans pour Macao

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale en joint-venture JCDecaux (Macau), créée en partenariat avec HN Group (détenue à 80 % par JCDecaux et 20 % par HN Group), a remporté le contrat exclusif de 15 ans portant sur le mobilier urbain publicitaire de Macao RAS (682 000 habitants).



Cette nouvelle concession va permettre de couvrir l'intégralité des besoins soit environ 150 Abribus & 150 Mobiliers Urbains d'Information (MUPI).



' Partenaire de Macao depuis 2001, JCDecaux fut la première entreprise à remporter un contrat publicitaire exclusif portant sur l'installation et l'entretien de mobiliers urbains. JCDecaux Macau va progressivement déployer ces nouveaux mobiliers à travers tout le territoire, pour s'étendre désormais à Taipa, Cotai & Coloane ' indique le groupe.





