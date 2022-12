JCdecaux s'offre la société Pisoni basée dans le sud de la France

(AOF) - JCDecaux s'adjuge 0,92% à 17,57 euros après avoir annoncé le rachat de la société Pisoni, acteur français du mobilier urbain et de l’affichage dans le sud de la France. Entreprise familiale créée en 1987 par Jean-Pierre Pisoni, celle-ci compte 37 collaborateurs et exploite aujourd’hui 4 306 faces sur l’Arc méditerranéen, dont 2 066 faces en Mobilier Urbain dans le cadre de concessions publiques (48% du parc) et 2 240 faces en affichage grand format sur le domaine privé (52% du parc). Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Pisoni est une société de référence dans le sud de la France, zone qui connaît un dynamisme économique supérieur à la moyenne française et bénéficie d'un fort trafic touristique. Ses actifs sont implantés dans six départements - les Alpes-Maritimes, l'Hérault, le Var, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence – et elle dispose de quatre agences locales réparties à Mouans-Sartoux, Six-Fours, Saint-Jean-de-Védas et Valence.

Cette opération permettra également à JCDecaux de consolider sa couverture nationale du mobilier urbain sur un marché des médias français fragmenté et concurrentiel. La complémentarité des actifs de JCDecaux et de Pisoni constituera un atout pour proposer aux entreprises locales, régionales et nationales des solutions toujours plus performantes tant en affichage analogique que numérique, dont le développement sera poursuivi selon une approche qualitative et soucieuse des consommations énergétiques, pour des campagnes temporaires et en longue conservation (représentant 50% du chiffre d'affaires de Pisoni en 2021).

"Le rapprochement avec Pisoni, société de communication extérieure de référence dans l'Arc méditerranéen, va nous permettre de répondre toujours mieux aux attentes servicielles des villes et des citoyens, ainsi qu'aux besoins des entreprises locales et nationales, à la recherche d'une communication de proximité, efficace, pertinente et durable. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes de Pisoni dans le groupe JCDecaux, avec lesquelles nous partageons des valeurs communes d'exigence, de qualité et de responsabilité ", a déclaré Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial de la communication extérieure créé en 1964 ;

- Groupe inventeur du concept du mobilier urbain (52,4 % des ventes), présent dans la publicité dans les transports (32 %) et dans l’affichage grand format (15,6 %) ;

- Implantation mondiale, avec des revenus de 2,74 Mds€, répartis entre l’Europe continentale pour 49 %, l’Asie-Pacifique pour 25 % (dont la Chine, 1 er marché du groupe), le Royaume-Uni pour 9 % et l’Amérique du nord pour 6 % ;

- Modèle d'affaires décliné en 3 activités publicitaires avec pour supports le mobilier urbain (52,5 %), les réseaux de transport terrestre et aéroportuaires (30 %) et l’affichage grand format, avec une diversification dans le vélo-partage (n° 1 mondial) ;

- Capital détenu à 64,67 % par le holding de la famille fondatrice, avec un conseil de surveillance de 12 membres, le directoire étant coprésidé par Jean-François et Jean-Charles Decaux ;

- Situation financière solide avec une dette nette de 977 M€ à fin juin face à 1,6 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie en 3 axes : croissance interne par gains de contrats, acquisitions stratégiques et recours combiné au digital, à la data et à la programmatique ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d’affaires (portefeuille de 1410 brevets), ouverte et axée sur : une solution unique et propriétaire pour la gestion et diffusion des campagnes digitales / le recours aux technologies innovants pour le développement des plateformes –Data Solutions, OOH Planner, OOH Measurement, VIOOH / des infrastructures sûres reposant sur le cloud ; ;

- Stratégie environnementale volontariste, les activités en France étant neutres en carbone depuis 2021 : consommation d'électricité provenant à 100 % d'énergies renouvelables, écoconception et économie circulaire, consommation d'électricité LED et intelligence de l'éclairage par modulation selon la présence d'humains ;

- Alliance stratégique et capitalistique, avec Displayce (Demand Side Platform) leader dans les solutions programmatiques complètes et combinables avec les inventaires DOOH;

- Contrats de long terme (15 ans en moyenne) assurant des revenus récurrents, indépendance à l’égard des annonceurs, les 10 premiers représentant moins de 13 % du chiffre d’affaires et présence dans 12 des 15 villes les plus contributives au PIB mondial estimé 2030 ;

- Accélération de la croissance du digital (plus du 1/3 des revenus) tirée par le déploiement de la plateforme de vente programmatique VIOHH, connectée à 36 plateformes DSP.

Défis

- Résistance au maintien des confinements dans de grandes villes chinoises et au ralentissement économique mondial dû à la guerre Russie-Ukraine ;

- Après le retour des activités Mobiliers urbains aux niveaux de pré-Covid, attente du redressement total de la branche Transport, encore impactée par les confinements en Chine.

Analyse sectorielle Communication et Publicité

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.