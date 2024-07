Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: RNPG multiplié par 2,5 au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - JCDecaux dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 149,6% à 94,4 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée en progression de 28,7% à 261,4 millions, au titre des six premiers mois de 2024.



Le chiffre d'affaires ajusté du groupe de communication en extérieur s'est inscrit en hausse de 14% à près de 1,81 milliard d'euros, avec un CA organique ajusté en augmentation de 13,4% (dont +15,4% au deuxième trimestre, au-dessus de ses attentes).



Au troisième trimestre, JCDecaux prévoit désormais une croissance organique du CA autour de +10%, 'tirée par la poursuite de la forte croissance du CA digital dans tous les segments d'activité et avec un impact positif en France des Jeux Olympiques de Paris'.





Valeurs associées JCDECAUX 19,77 EUR Euronext Paris -2,61%