Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : retrait de la cote de Clear Media finalisé information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce qu'un consortium d'investisseurs dont il fait partie, par l'intermédiaire d'un véhicule ad hoc détenu à environ 89% par le consortium et environ 11% par Aimia, a finalisé l'acquisition du solde des actions Clear Media Limited le 27 septembre. En conséquence, Clear Media, dont les actions ont été retirées de la cote du Hong Kong Stock Exchange, est désormais une filiale détenue à 100% par le véhicule. JCDecaux Innovate, filiale à 100% de JCDecaux, détient 23% du capital du consortium. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de JCDecaux pour accroitre sa présence en Chine. Plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine, Clear Media exploitait un total de plus de 61.000 faces publicitaires dans 24 villes au 30 juin.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris 0.00%