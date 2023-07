Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: retenu pour la publicité sur les aéroports d'ADP information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 10:06









(CercleFinance.com) - ADP a annoncé mercredi qu'il avait choisi de retenir JCDecaux afin d'opérer les activités publicitaires sur ses aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.



A l'issue d'une consultation publique, le numéro un mondial de la communication extérieure a été retenu en tant que co-actionnaire de la nouvelle société Extime Media.



Aux termes du projet, la marque 'Extime JCDecaux Airport' se substituera à celle 'JCDecaux Airport Paris' qui existait précédemment avec l'objectif de devenir la référence dans l'univers des médias aéroportuaires



L'entité prévoit ainsi de s'ouvrir à l'international, via le déploiement de ses activités en Turquie à partir de 2024 et en Jordanie courant 2025.



Extime s'est également fixé comme objectif de réduire de 30% ses consommations électriques d'ici 2026 par rapport à 2016 et de 50% ses émissions carbone d'ici 2030 par rapport à 2019.





