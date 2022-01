Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: résilient avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - JCDecaux parvient à rester stable dans un marché parisien en forte baisse, grâce à un relèvement de recommandation chez UBS de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours remonté de 16,4 à 22 euros sur l'action du groupe de communication en extérieur.



Dans l'attente des résultats au titre de l'exercice 2021, le broker estime que 'la vigueur du mobilier urbain ainsi que les solides perspectives post-Covid du secteur permettent une plus grande visibilité sur une reprise des bénéfices'.





Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -1.36%