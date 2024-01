Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: renouvellement de contrats pubs à Hong Kong information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - JCDecaux fait savoir que JCDecaux Pearl & Dean (désignée par la suite comme 'JCDecaux Transport') a remporté à Hong Kong le renouvellement de ses contrats publicitaires exclusifs avec MTR Corporation pour la gestion et l'exploitation publicitaire de huit lignes de MTR (Mass Transit Railway) ainsi que les droits non exclusifs de vente et de promotion de la publicité sur mobile de MTR.



JCDecaux précise que les huit lignes exploitées constituent 'la plus importante part de marché de la publicité dans les transports à Hong Kong'.



Le renouvellement de ces contrats est effectif du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, MTR ayant la possibilité de les prolonger jusqu'à 10 ans au total.



En remportant cet appel d'offres, JCDecaux Transport conforte son portefeuille à Hong Kong ainsi que sa position de leader sur le marché de la publicité dans les métros en Chine.





