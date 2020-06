JCDECAUX renouvelle son contrat avec le métro de Pékin

(AOF) - JCDecaux SA a annoncé que sa joint-venture avec Beijing Metro Operation Co.Ltd a renouvelé et étendu le contrat d'exploitation publicitaire des neuf lignes centrales du Métro de Pékin pour vingt ans. Cette joint-venture gère depuis son acquisition en 2006, l'exploitation publicitaire des 9 lignes centrales du métro de Pékin. Le spécialiste de la communication extérieure souligne qu'après sa prise de participation dans Clear Media, il continue de se renforcer sur le marché domestique chinois.

Aussi, il opérera jusqu'en 2040 la concession publicitaire de ces 9 lignes centrales, avec actuellement 8 500 lightbox et 160 écrans digitaux qui ont touché une audience quotidienne de 10,5 millions de passagers en 2019.

JCDecaux rappelle que la Chine est devenue le premier marché du groupe en 2017 avec une présence dans les principaux métros chinois parmi lesquels Pékin, Shanghai, Canton, Hong Kong, Chongqing, Nankin, Suzhou et Tianjin, totalisant une audience quotidienne de plus de 36 millions de passagers en 2019.

" Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat à long terme avec JCDecaux. Ensemble, nous ferons nos meilleurs efforts pour développer une publicité de grande qualité, grâce, tout particulièrement, à un haut niveau d'intégration de notre media et de l'internet, apportant ainsi créativité et innovation à toutes nos réalisations " a déclaré Zheng Guang Xie, président de Beijing Metro.

" Ce partenariat renforcé démontre la reconnaissance des capacités opérationnelles de JCDecaux et ouvre une nouvelle phase de notre collaboration pour l'exploitation publicitaire de l'un des métros les plus fréquentés au monde. Nous allons continuer d'optimiser les solutions offertes à nos clients, dont un solide plan de digitalisation à venir, afin d'enrichir l'expérience des voyageurs dans un pays qui saura, je n'en doute pas, se relever de la Covid-19 dans les mois à venir " a indiqué Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.

Le marché de la publicité digitale a atteint 2,8 milliards de chiffre d'affaires en France au premier semestre 2019, enregistrant une progression de 13%. Google et Facebook captent plus de 75% de ce marché selon le cabinet d'études eMarketer.

Aux Etats-Unis la tendance est encore plus spectaculaire car le marché de la publicité en ligne culmine à 57,9 milliards de dollars au premier semestre, selon les données de l'IAB (Interactive Advertising Bureau). 70% des budgets consacrés à la publicité numérique ciblent désormais les smartphones, contre 30% pour les ordinateurs fixes. La proportion était inverse il y a seulement quatre ans. Les prévisions tablent sur un montant de 120 milliards de dollars pour le marché américain de la publicité digitale cette année, soit un peu moins de la moitié du marché américain de la publicité dans sa globalité. L'an passé, ce marché s'est établi à 275 milliards de dollars, la part du numérique s'établissant à 40%.