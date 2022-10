JCDecaux: renforce ses mesures de sobriété énergétique information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 18:13

(CercleFinance.com) - JCDecaux annoncer renforcer son engagement pour la sobriété énergétique en France, notamment en en accompagnant l'ensemble de ses partenaires, collectivités, compagnies de transport, aéroports et annonceurs.



Afin d'atteindre une baisse de 10% de son empreinte énergétique totale de d'ici 2024 (vs 2019) JCDecaux annonce la poursuite du passage en LED de l'éclairage de ses bâtiments, le renforcement de leur isolation, la poursuite de l'équipement des bâtiments en système d'automatisation et de contrôle des Bâtiments (BACS), une baisse de la consommation de carburants grâce aux pratiques d'écoconduite, à l'optimisation des tournées

d'entretien-maintenance et à la poursuite du renouvellement écologique de la flotte.



JCDecaux compte aussi maintenir ses bâtiments à 19°C quand ils sont occupés et assure que concernant ses réseaux d'eau, 'le matériel est déjà isolé et l'entretien régulièrement effectué.'



JCDecaux annonce aussi un renforcement de ses investissements en matière de sobriété énergétique, au-delà de ceux déjà engagés dans son plan

RSE 2030.



La société ajoute que l'objectif visant à couvrir 100% de ses consommations électriques avec de l'électricité d'origine renouvelable a été atteint en France depuis 2019 et le sera dans le monde dès la fin 2022.