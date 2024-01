Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: renforce sa présence à Orléans information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce le renouvellement pour une durée de 14 ans du contrat de mise à disposition, d'entretien et d'exploitation des mobiliers urbains publicitaires et services associés avec la Ville d'Orléans.



La société renforce par ailleurs sa présence sur le territoire orléanais en remportant le contrat d'exploitation et gestion publicitaire des abris-voyageurs BUS et Tramway de la Métropole d'Orléans pour une durée de 16 ans.



JCDecaux installera dans la Ville d'Orléans des mobiliers reconditionnés ou neufs permettant de répondre à la double ambition de disposer de mobiliers performants à haute valeur technique et d'optimiser l'empreinte environnementale du projet.







