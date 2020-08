Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : remporte un nouveau contrat au Brésil Cercle Finance • 25/08/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - - JCDecaux annonce ce soir avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Campinas, la troisième municipalité la plus peuplée de l'État de São Paulo, pour une durée de 20 ans. 'Ce contrat exclusif porte sur la conception, l'installation, la gestion, la maintenance et l'exploitation publicitaire de 140 horloges digitales, qui offriront des solutions créatives et personnalisées pour répondre à la demande publicitaire locale. Le contrat prévoit de remplacer les 21 unités existantes et d'installer 119 nouvelles horloges digitales l'an prochain', précise le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -0.19%