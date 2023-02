Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: remporte un contrat de 21 ans en Estonie information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 17:48









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce aujourd'hui que sa filiale estonienne JCDecaux Eesti OÜ a remporté un contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de 21 ans à Tallinn (452 000 habitants), la capitale de l'Estonie.



Ce contrat comprend l'installation et la maintenance de 1 200 Abribus, 34 sanitaires à entretien automatique et 141 mobiliers urbains d'information (MUPI) sur pied.



'Tallinn est un hub majeur combinant technologie et modernité, ainsi qu'une destination touristique prisée et la capitale verte de l'Europe en 2023. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat à long terme avec Tallinn', commente Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux.



Selon lui, ce partenariat permettra d'accroître la part de marché de JCDecaux qui s'élève actuellement à plus de 5 % des dépenses médias totales en Estonie.





