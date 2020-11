Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : remporte un contrat de 10 ans avec Manchester Cercle Finance • 23/11/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce aujourd'hui que sa filiale JCDecauxRoyaume-Uni a remporté un appel d'offre portant sur un contrat publicitaire de dix ans, attribué par la ville de Manchester, afin de diffuser des contenus digitaux à travers 86 mobiliers urbains pour l'information (MUPIs), situés dans le centre ville. JCDecaux assurera le développement, la maintenance et la commercialisation des espaces publicitaires digitaux de ces 86 MUPIs (soit 172 écrans), dont l'installation est prévue au second semestre 2021. Chaque MUPI diffusera à la fois de la publicité commerciale et des messages d'utilité publique sur deux écrans digitaux de 86 pouces, à la pointe de la technologie, affirme JCDecaux. Conçus spécifiquement pour Manchester, les MUPIs arboreront les logos du conseil municipal de Manchester. Ils seront alimentés par de l'énergie renouvelable et entretenus par des équipes techniques dotées de véhicules électriques, afin de limiter les émissions de carbone.

