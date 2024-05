Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: remporte le contrat publicitaire des bus de Sydney information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté le contrat de Transport for NSW (TfNSW) portant sur la publicité sur l'ensemble des bus de la région métropolitaine de Sydney.



Selon la société, le gain de cet appel d'offres témoigne de 'l'expansion significative' des contrats publicitaires des bus de Sydney actuellement détenus par JCDecaux.



Il étend en effet la portée de JCDecaux à l'ensemble de la région métropolitaine de Sydney au sein des zones de gouvernement local.



JCDecaux sera désormais en charge de la publicité sur plus de 3 200 bus. Cette extension s'appuie sur le réseau publicitaire des bus de Sydney opéré par JCDecaux qui couvre déjà 90 % du Grand Sydney toutes les deux semaines.





