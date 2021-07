Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : remporte l'appel d'offres des abribus à Anvers information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Belgique vient de remporter l'appel d'offres portant sur le contrat d'abribus publicitaires de la ville d'Anvers (Belgique). Précédemment détenu par un concurrent, ce contrat de 10 ans couvre l'ensemble des 9 districts d'Anvers, soit 540 000 habitants. Le nouveau contrat porte sur l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 940 abribus publicitaires. Des écrans digitaux seront par ailleurs installés sur les abribus situés aux endroits les plus stratégiques de la ville, proposant des messages contextualisés, géolocalisés et en temps réel. La consommation énergétique des mobiliers sera réduite de plus de 50% et sera alimentée par de l'électricité verte, assure JCDecaux.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -0.42%