JCDecaux: rejoint la Software Republic

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce devenir le septième partenaire de la Software République, un écosystème qui regroupe Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales.



Fondée en avril 2021, la Software République vise 'à oeuvrer collectivement pour une mobilité toujours plus innovante, sûre, durable et accessible à tous'.



JCDecaux apportera son expertise dans la conception et le déploiement de solutions innovantes pour les collectivités et les villes soutenant ainsi l'objectif de la Software République d'étendre ses activités et son empreinte

technologique.



'L'expertise unique de JCDecaux en matière de villes, de transports

et de commerces est un atout puissant que cette grande entreprise va apporter à l'écosystème de la Software République', a commenté Luca de Meo, directeur général de Renault Group.





