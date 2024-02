Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: référencé dans la liste A du CDP information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - JCDecaux indique faire partie du petit nombre d'entreprises ayant obtenu la note 'A' en matière de lutte contre le changement climatique, sur plus de 21.000 entreprises évaluées dans le classement annuel de l'organisation à but non lucratif CDP.



Le groupe a amélioré sa note générale de A- à A et s'est maintenu dans les 17% d'entreprises ayant atteint le niveau 'Leadership' dans la catégorie web & marketing services, une performance bien supérieure à la moyenne de cette catégorie (C).



'Cette reconnaissance permet de faire valoir à l'ensemble de nos parties prenantes notre maturité et notre sens des responsabilités face à l'urgence climatique', commente Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général.





