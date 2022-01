Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: record absolu de locations Vélo'v en 2021 information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 18:16









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce plus de 9,1 millions de locations de Vélo'v en 2021, record absolu depuis le déploiement du service en 2005.



Les locations sont en hausse de 28% en 2021 par rapport à 2020, ce qui correspond à une moyenne de 25 000 locations par jour. Le service Vélo'v compte plus de 76 000 abonnés longue durée au 31 décembre 2021 et a enregistré plus de 540 000 tickets courte durée vendus en 2021.



JCDecaux opère 5 000 Vélo'v sur le territoire du Grand Lyon, soit le plus important parc de vélos en France après Paris.



Le déploiement de 80 stations supplémentaires s'est achevé le 1er octobre 2021, portant le nombre total de stations à 429, réparties sur 22 communes.





