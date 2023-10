Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: reconduit pour 10 ans par le métro de Madrid information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 10:08









(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé jeudi soir avoir renouvelé et étendu sa concession publicitaire avec le métro de Madrid après avoir remporté un appel d'offres.



Le numéro un mondial de la communication extérieure précise que ce contrat d'une durée de dix 10 ans porte sur 3100 mobiliers analogiques et sur plus de 460 nouveaux écrans digitaux.



Ce nouveau contrat vise à moderniser le métro de la capitale espagnole via l'installation d'environ 2.000 m2 d'écrans, un projet qui doit comprendre des dispositifs innovants tels que des écrans grand format et des colonnes à effet anamorphique.



Le groupe français prévoit aussi de déployer des écrans dalles incurvés ainsi que des 'formats cinéma', un nouveau type d'écran de grande taille destinés aux quais du métro dont 142 modèles seront installés au sein de 39 grandes stations.



Parallèlement, un nouveau réseau d'écrans digitaux sera créé avec près de 300 écrans haute définition déployés sur 100 emplacements stratégiques, principalement sur la ligne circulaire M30.



JCDecaux et le métro de Madrid avaient initié un partenariat en 2007.





