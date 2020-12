JCDecaux : rachète AbriServicesMedia

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux France a racheté AbriServicesMedia, spécialiste du mobilier urbain dans la

Région Grand-Ouest opérant sous la marque AbriServices et exploitant aujourd'hui plus de 2600 abribus et 2100 mobiliers urbains pour l'information (MUPI) dans la région Grand-Ouest.

Selon JCDecaux, les villes sont de plus en plus en demande de produits innovants et durables afin de répondre à l'accroissement de leurs réseaux de transports et aux besoins d'une communication avec les citoyens contextualisée et en temps réel.

'(Avec Abri Services) nous répondrons encore mieux aux attentes servicielles des villes et des citoyens ainsi qu'aux besoins des annonceurs, notamment régionaux et locaux, qui recherchent plus que jamais une communication de proximité durable, efficace et pertinente', a déclaré Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.