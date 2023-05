Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: rachat de Clear Channel en Italie et en Espagne information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 07:30









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce la signature d'un accord avec Clear Channel Outdoor pour le rachat de ses activités en Italie et en Espagne, acquisitions qui vont compléter la présence du groupe français de communication extérieure dans ces deux pays.



Le montant des rachats (hors positions de trésorerie/dette nette) est de 15,1 millions d'euros en Italie et de 60 millions en Espagne, soit 6,7 fois l'EBITDA des 12 derniers mois à fin mars 2023 combiné des deux pays, avant synergies.



La finalisation de la transaction en Italie se fera ce mercredi pour 9,3 millions d'euros, après prise en compte des ajustements de dette nette et de BFR estimés, et celle de l'Espagne devrait intervenir en 2024, après l'obtention des autorisations réglementaires.





