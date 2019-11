Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : propose un abribus végétalisé Cercle Finance • 21/11/2019 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce soir proposer aux collectivités un abribus de nouvelle génération, qui, grâce à un toit végétalisé, contribue à la dépollution urbaine. 'En s'appuyant sur une étude commandée à l'INRA sur l'impact possible de la végétalisation urbaine contre la pollution de l'air, les équipes R&D de JCDecaux ont développé, avec l'abribus Filtreo, une solution visant à réduire l'exposition des voyageurs aux polluants et en particulier aux particules fines, là où elles sont les plus concentrées, en bordure de voie', explique JCDecaux. Le toit de l'abribus Filtreo est composé d'un tapis de mousse végétale qui capte et absorbe les polluants. Ce dispositif est complété par une ventilation intégrée à la toiture de l'abri. 'Le premier prototype sera installé à Lille, dans le cadre du contrat publicitaire du réseau de transports en commun ilévia, conclu avec Transpole, filiale de Keolis', complète JCDecaux.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -2.06%