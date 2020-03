Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : prise de participation dans Clear Media Limited Cercle Finance • 31/03/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans Clear Media Limited, au sein d'un consortium ayant constitué un véhicule ad hoc afin de soumettre une OPA conditionnelle pour acquérir la totalité du capital de cette société cotée à Hong Kong. Le prix de l'offre de 7,12 dollars hongkongais par action représente un montant total de 3.857 millions pour l'ensemble des actions de Clear Media, dont 23%, soit 887 millions de dollars hongkongais, financés par JCDecaux. Le consortium est composé de Han Zi Jing, PDG de Clear Media à hauteur de 40%, Antfin (Hong Kong) Holding Limited à hauteur de 30%, JCDecaux à hauteur de 23% et China Wealth Growth Fund III à hauteur de 7%.

