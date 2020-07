Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : présente un abri 'Fraîcheur Naturelle' Cercle Finance • 09/07/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux présente ce soir un Abribus de nouvelle génération, l'abri Fraîcheur Naturelle, qui permet de lutter contre les îlots de chaleur en ville. 'Il vient compléter la gamme d'abris innovants lancée par le Groupe fin 2019, avec notamment l'abri Filtreo, qui grâce à son toit végétalisé, contribue à la dépollution urbaine', explique le groupe. Les tests, réalisés en chambre thermique, ont permis de confirmer un gain de -4°C à -7°C à 36 degrés et 50% d'humidité. L'abri Fraîcheur Naturelle sera prochainement testé en conditions réelles.

