JCDecaux : présente le service e-Vélo'v

(CercleFinance.com) - JCDecaux et la Métropole de Lyon présentent ce mercredi le service e-Vélo'v et les nouveaux Vélo'v hybrides associés, qui seront déployés le 20 février prochain. Ces nouveaux Vélo'v hybrides peuvent être utilisés en version mécanique ou se transformer en VLS à assistance électrique, grâce à l'insertion d'une batterie portative et personnelle disponible sur abonnement. 'Les habitants de la Métropole de Lyon pourront tester pendant un mois les Vélo'v hybrides et commander leur batterie portative et personnelle afin de bénéficier des avantages du vélo en libre-service (VLS) à assistance électrique, dès son lancement', explique le groupe. L'option e-Vélo'v coûte 7 euros par mois (sans engagement) et peut être souscrite depuis l'application 'Vélo'v Officiel'. La batterie associée se recharge en 2 heures via un port USB-C et offre une autonomie de 8 à 10 kilomètres.

