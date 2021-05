Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : plus forte hausse du SBF 120, un broker en soutien Cercle Finance • 19/05/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - JCDecaux gagne plus de 2% à Paris -soit la meilleure performance du SBF 120- porté par une analyse d'Oddo qui maintient son conseil 'neutre' sur le titre et relève son objectif de cours à 19,5 euros, contre 17,5 euros précédemment. Le bureau d'analyses indique que le 1er trimestre du spécialiste de la publicité est ressorti légèrement supérieur aux attentes, avec une baisse organique de 34,6%, quand le groupe tablait sur -40%. 'La tendance semble avoir été un peu meilleure que prévu en Asie-Pacifique, en Chine (audience domestique) mais aussi en Australie. La guidance du 2e trimestre est par ailleurs parfaitement conforme à notre attente à +60%', note Oddo. Dans ces conditions, les attentes de l'analyste restent inchangées, Oddo ciblant une croissance organique de 15% en 2021 et un EBITDA de 381 ME soit légèrement au-dessus du consensus (environ 324 ME)

