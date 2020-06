Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : participation à une campagne pour le cinéma Cercle Finance • 23/06/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce relayer gracieusement une campagne de la FNCF pour accompagner la réouverture des cinémas depuis ce lundi, grâce à des colonnes et des mâts porte-affiche stratégiquement positionnés à Paris et en Île-de-France du 23 au 29 juin. En régions, le groupe de communication en extérieur fera la promotion des nouveaux films à l'affiche sur 229 hauteurs colonnes du 23 au 29 juin, et près de 7.000 faces de mobilier urbain 2m2 du 24 au 30 juin dans de nombreuses agglomérations.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris -0.53%