JCDecaux : partenariat stratégique avec PlayPlay

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce un partenariat stratégique avec PlayPlay, startup technologique française pour se doter d'une solution performante de création de contenus adaptés aux écrans déployés de manière sélective dans les grandes villes françaises. Ce partenariat exclusif permettra aux directions de la communication des collectivités locales de disposer d'une plateforme capable de les aider à produire des contenus pertinents et engageants à destination de l'ensemble de leurs publics. Ceux-ci seront diffusés sur les écrans urbains JCDecaux dont la moitié du temps est réservée à la communication municipale mais aussi sur les médias numériques dont les collectivités disposent en complément des campagnes confiées aux agences conseil.

