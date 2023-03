JCDecaux: partenariat prolongé avec le Comité Champs-Élysées information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 18:00

(CercleFinance.com) - JCDecaux fait savoir que le Comité Champs-Élysées, organisateur et producteur depuis plus de quarante ans des Illuminations de Noël les plus célèbres de France, lui a renouvelé sa confiance pour l'accompagner dans le sourcing et la gestion des partenariats qui entourent et permettent cet événement pour cinq ans.



Chaque année, les Illuminations de Noël des Champs-Élysées sont proposées pendant plusieurs semaines aux Parisiens et aux visiteurs venus du monde entier.



'Le renouvellement de ce contrat de régie récompense donc la mobilisation de JCDecaux qui, depuis 2014, est le partenaire du Comité pour identifier et activer les marques prestigieuses qui participent à la réalisation des

Illuminations', assure le numéro un mondial de la communication

extérieure.