JCDecaux: partenariat étendu avec La Clayette

(CercleFinance.com) - JCDecaux et MédiaKiosk, son entité spécialiste des kiosques en France, annoncent un partenariat étendu avec La Clayette, une société spécialisée dans la distribution automatique de paniers de produits frais en circuit court.



Ainsi, à partir de ce jour, les habitants du quartier Atlantis de Massy (Essonne) pourront s'approvisionner en produits issus de circuits courts à tout moment de la journée, grâce à un système innovant de casiers connectés.



' Situé à dix minutes à pied de la Gare et ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h30, ce kiosque permettra aux habitants de Massy de s'approvisionner en produits locaux, à proximité de leur domicile ou sur leur trajet professionnel, sans commande préalable ', assure JCDecaux.







