JCDecaux : partenariat drive-to-store avec S4M

(CercleFinance.com) - JCDecaux et S4M, entreprise spécialisée dans le drive-to-store, annoncent aujourd'hui un partenariat mondial, qui 'permettra aux annonceurs de combiner les performances de la communication extérieure et de la publicité sur mobile pour optimiser le trafic en magasin'. 'Cette offre, qui sera disponible dans un premier temps sur 8 marchés à travers le monde, dont la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, Singapour et le Mexique, permettra aux marques d'acheter des campagnes publicitaires drive-to-store à la fois sur les réseaux OOH de JCDecaux, et sur le réseau mobile via la plate-forme de S4M. En combinant ces deux médias, les marques pourront cibler des emplacements pertinents à proximité de leurs magasins et ainsi toucher davantage de prospects qu'avec un seul média', explique JCDecaux.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +3.91%