Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : opération spéciale pour le lancement de Disney+ Cercle Finance • 30/06/2020 à 15:51









(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce mardi le déploiement, par La Rue / Inspiring Outdoor, d'un dispositif spécial, dans le cadre du lancement en France de Disney+. 'Cette opération événementielle ne manquera pas d'interpeller les passants qui découvriront les personnages des films, séries et documentaires créés par les studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, tels que Vaiana, Les Indestructibles, The Avengers, The Mandalorian et la montagne de Free Solo, sortant littéralement de l'affiche', détaille le groupe. Cette campagne a été lancée dans 6 villes : Nancy, Lille, Rouen, Nantes, Toulouse et Marseille.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +1.79%