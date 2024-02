Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: offre DOOH internationale en aéroports information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce lancer la première offre programmatique DOOH internationale dans les aéroports, inédite sur le marché, via sa plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH et plus de 30 DSPs (Demand Side Platform), dont Displayce où la solution est déjà active.



Cette offre permet aux marques et aux agences de déployer de façon simple des campagnes publicitaires, aux contenus dynamiques, ciblées, et contextualisées dans les aéroports gérés par JCDecaux et actifs en programmatique.



L'ampleur de cette offre leur permet d'entrer en contact plus de 70 millions de passagers par mois, générant près de deux milliards de vues sur un réseau de plus de 3.000 écrans exploités par JCDecaux dans les plus grands aéroports.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris 0.00%