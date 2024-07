Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: objectifs de baisse des émissions validés par SBTi information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa trajectoire de réduction carbone a été validée par la Science-Based Targets Initiative (SBTi).



Concrètement, JCDecaux SE s'engage à atteindre zéro émission nette de GES sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050.



A court terme, la société s'engage à réduire ses émissions absolues de GES sur les scopes 1 et 2 de 72,8 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019.



JCDecaux s'engage également à poursuivre un approvisionnement à

100 % en électricité d'origine renouvelable par an jusqu'en 2030.



JCDecaux SE s'engage en outre à réduire de 46,2 % les émissions absolues

de GES sur le scope 3 provenant des biens et services achetés, des biens

d'équipement, des activités liées aux carburants et à l'énergie, des voyages

d'affaires et des déplacements domicile-travail des employés dans le même

délai.





