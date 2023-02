Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: nouvelle directrice générale en Finlande information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 17:50









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce aujourd'hui la nomination d'Elina Valtia en tant que Directrice Générale de JCDecaux Finlande, à compter du 1er avril 2023.



Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur des médias, elle rejoint JCDecaux après avoir dirigé pendant les neuf dernières années la régie publicitaire de Warner Bros. Discovery.



Dernièrement, elle a également exercé les fonctions de Directrice

de Warner Bros. Discovery Finlande, intégrant l'équipe dirigeante scandinave.





