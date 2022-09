Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

JCDecaux: nouveau contrat avec Sonae Sierra au Portugal information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 12:46

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé hier que sa filiale JCDecaux Portugal avait renouvelé pour 10 ans son contrat avec Sonae Sierra, leader de la gestion et de l'exploitation de centres commerciaux au Portugal et dans les Régions Autonomes de Madère et des Açores.



Plus de 20 ans après avoir remporté le premier contrat en 1999, JCDecaux propose désormais une couverture 100% digitale à l'intérieur de 17 centres commerciaux de Sonae Sierra, grâce à l'installation de 231 écrans.



Les écrans prévus dans le cadre de ce nouveau contrat ont été progressivement déployés ces derniers mois et seront intégrés à l'offre programmatique de JCDecaux Portugal en 2023.



'Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date avec Sonae Sierra afin de gérer les espaces publicitaires de 17 centres commerciaux majeurs du Portugal', indique Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.