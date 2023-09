Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: nouveau chief data officer nommé information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que Sylvain Le Borgne est nommé chief data officer groupe à compter du 13 octobre prochain. Il succèdera à François-Xavier Pierrel qui a décidé de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle.



Basé à Neuilly, Sylvain Le Borgne sera rattaché au directoire et à son co-directeur général référent. Il aura ainsi la responsabilité de piloter la stratégie, la gouvernance et l'exploitation des données au sein de JCDecaux.



De 2019 à 2022, il a dirigé le pôle expertise et innovation de l'agence fifty-five. Depuis 2022, il était directeur des partenariats, du produit et des données de MediaMath et supervisait l'analyse data, ainsi que les opérations de la société en Europe.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +1.11%