JCDecaux : note maximale de triple A par l'agence MSCI

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que le classement ' Responsabilité Sociale des Entreprises ' de l'agence de notation MSCI (Morgan Stanley Capital International) lui attribue la note maximale de triple A pour la troisième année consécutive.

' Ce classement confirme la solidité des pratiques RSE et de la Stratégie Développement Durable déployée par JCDecaux depuis de nombreuses années et témoigne de sa résilience à long terme aux risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance ' indique le groupe.

' Ce score récompense tout particulièrement ses pratiques globales de gouvernance et son engagement en faveur du Climat ainsi que sa capacité, inégalée dans son secteur, à développer des technologies propres et à faible intensité carbone au service d'une ville et d'une mobilité intelligentes et durables ' rajoute le groupe.