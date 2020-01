Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : nomination d'un VP Sales Intelligence Cercle Finance • 23/01/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce que Jean-Charles Decaux, co-Directeur Général de JCDecaux, a nommé Jean Muller en tant qu'Executive Vice President Sales Intelligence pour les régions sous sa responsabilité (Asie - France, Belgique, Luxembourg et Israël - Amérique Latine et Europe du Sud - Moyen-Orient et Afrique). 'Jean Muller conserve, par ailleurs, ses fonctions opérationnelles de Directeur Général Délégué Commerce & Développement France, rattaché à Isabelle Schlumberger, Directrice Générale Commerce, Marketing et Développement France, Belgique, Luxembourg et Israël', précise JCDecaux.

