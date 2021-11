Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux : net rebond du CA au 3e trimestre (+28,6%) information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - JCDecaux publie un chiffre d'affaires ajusté de 706,5 ME au titre du 3e trimestre, soit une croissance organique de 28,6% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité est portée aussi bien par le segment Mobilier Urbain (+29,4% en organique), le Transport (+32,2% en org.) et l'Affichage (+19% en org.). 'Ce fort rebond, supérieur à nos attentes malgré des restrictions importantes à la mobilité en partie non anticipées [...] prouve le potentiel de croissance de notre média, en particulier lorsque les restrictions à la mobilité sont levées', a commenté Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de l'entreprise. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de JCDecaux ressort à 1788 ME, avec une croissance organique de 11,5% par rapport aux neuf premiers mois de l'année précédente.

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris +0.84%